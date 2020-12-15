Вакцинація не скасовує носіння масок та дистанції – ВООЗ

У ВООЗ вважають, що вакцинація запобігатиме спалахам Covid-19, але не розповсюдженню самого вірусу

У ВООЗ заявили, що щеплення від коронавірусу не скасовує базових правил під час пандемії – носіння маски та дотримання дистанції. Про це заявила експерт ВООЗ з вакцин Кейт О'Брайен.

«Вакцина від коронавірусу запобігає розвитку легеневих захворювань, спричинених вірусом SARS-COV-2, але невідомо, чи вона загалом захищає від зараження новим коронавірусом, який викликає коронавірус», – цитує О'Брайен агенція dpa.

Таким чином, вакциновані люди повинні продовжувати дотримуватися профілактичних заходів від зараження коронавірусом: часто мити руки, дотримуватися дистанції та носити маску.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан.

14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США. Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

Також 14 грудня вакцинація розпочалася в Канаді, в провінціях Онтаріо та Квебек, які найбільш постраждали від пандемії коронавірусу

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.



