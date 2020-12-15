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    Вакцинація не скасовує носіння масок та дистанції – ВООЗ

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    ВООЗ: Вакциновані люди повинні продовжувати дотримуватися всіх профілактичних заходів - Вакцинація не скасовує носіння масок та дистанції – ВООЗ
    ВООЗ: Вакциновані люди повинні продовжувати дотримуватися всіх профілактичних заходів
    Фото: Nik Anderson/Flickr

    У ВООЗ вважають, що вакцинація запобігатиме спалахам Covid-19, але не розповсюдженню самого вірусу

    У ВООЗ заявили, що щеплення від коронавірусу не скасовує базових правил під час пандемії – носіння маски та дотримання дистанції. Про це заявила експерт ВООЗ з вакцин Кейт О'Брайен.

    «Вакцина від коронавірусу запобігає розвитку легеневих захворювань, спричинених вірусом SARS-COV-2, але невідомо, чи вона загалом захищає від зараження новим коронавірусом, який викликає коронавірус», – цитує О'Брайен агенція dpa.

    Таким чином, вакциновані люди повинні продовжувати дотримуватися профілактичних заходів від зараження коронавірусом: часто мити руки, дотримуватися дистанції та носити маску.

    8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    Першою вакцинованою від коронавірусу людиною стала 90-річна мешканка містечка Енніскіллен у Північній Ірландії Маргарет Кінан. 

    14 грудня кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу стартувала і в США.  Першою людиною, яка отримала вакцину в США поза клінічними випробуваннями, став медичний працівник у штаті Нью-Йорк.

    Також 14 грудня вакцинація розпочалася в Канаді, в провінціях Онтаріо та Квебек, які найбільш постраждали від пандемії коронавірусу

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 


    Теги: вакцинація ВООЗ коронавірус
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