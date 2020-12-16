ВООЗ попередив про спалах Covid-19 в Європі після новорічних свят

В Організації закликають по можливості збиратися у групи на відкритому повітрі

Бюро рекомендує жителям Європи носити маски під час сімейних зустрічей на майбутніх святах

Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я попереджає про потенційний спалах коронавірусу на початку 2021 року. Про це повідомляє пресслужба регіонального бюро ВООЗ.

«Попри деякий крихкий прогрес, передача Covid-19 в Європейському регіоні залишається широко поширеною та інтенсивної... Носіння масок і фізичне дистанціювання у колі друзів та сім'ї може здатися незручним, але це значною мірою сприяє забезпеченню безпеки і здоров'я кожного», – йдеться у повідомленні.

В Організації закликають по можливості збиратися у групи на відкритому повітрі. Якщо це нездійсненно і люди знаходяться в будівлі, важливо обмежити кількість гостей і добре провітрити приміщення.

Для тих, кому доведеться подорожувати, Бюро радять уникати будь-якого виду транспорту, який може бути переповнений.

Нагадаємо, що ЄС виділить бідним країнам $600 млн на вакцини від Covid-19.