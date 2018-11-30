Розлилося Азовське море, залита дорога Генічеськ – Стрілкове (фото)



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Фото: ГУ ДСНС України у Херсонській області

За словами рятувальників, на проїжджій частині утворився перелив протяжністю до 1 км

Через сильні пориви вітру 30 листопада в районі Арабатської Стрілки розлилося Азовське море і на проїзній частині автодороги Генічеськ – Стрілкове утворився перелив протяжністю до 1 км.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Херсонській області.

Зазначається, що інформація про надзвичайну подію надійшла до рятувальників о 9:50. Туди виїхали на чергування працівники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

«Дорожній рух не припинено, надзвичайних подій з постраждалими не зафіксовано. Рятувальники продовжують чергувати на випадок надання необхідної допомоги населенню», - заявили в ДСНС.

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