  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У парламенті пояснили, як обирали людину на посаду головного санітарного лікаря держави

    • Розсилка
    Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко - У парламенті пояснили, як обирали людину на посаду головного санітарного лікаря держави
    Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко
    Фото: РБК Україна

    Віктора Ляшка у профільному Комітеті Верховної Ради вважають «дуже фаховим», бо знає англійську і може спілкуватися з ВООЗ

    Новопризначений головний санітарний лікар України Віктор Ляшко «є дуже фаховою людиною», хоч досі ніколи не обіймав цієї посади. Таку точку зору в інтерв’ю «Главкому» висловив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

    «Я позитивно ставлюся до поновлення посади головного санітарного лікаря України. Але, як то кажуть, курчат по осені рахують», - процитував російську приказку Радуцький, коментуючи призначення Віктора Ляшка, який до останнього часу працював на посаді заступника міністра охорони здоров'я.

    За словами очільника профільного комітету Верховної Ради, Віктор Ляшко є дуже фаховою людиною, автором законопроєкту «Про систему громадського здоров’я», який невдовзі розглядатимуть парламентарі. Чиновник також є носієм англійської мови. «Основним місцем, звідки ми отримуємо настанови, поради (щодо коронавірусу) є ВООЗ. Для нас дуже важливо, щоби людина, яка опікуватиметься контактуванням з ВООЗ, володітиме англійською», - зазначив голова парламентського комітету.

    Як повідомляв «Главком», Кабмін призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка головним санітарним лікарем України. Віктор Ляшко координуватиме дії органів влади та інших служб з метою максимально ефективної організації роботи із запобігання проникненню коронавірусу на територію країни і протидії його поширенню.

    Державної санітарно-епідеміологічної служба коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ