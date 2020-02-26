У парламенті пояснили, як обирали людину на посаду головного санітарного лікаря держави



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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко Фото: РБК Україна

Віктора Ляшка у профільному Комітеті Верховної Ради вважають «дуже фаховим», бо знає англійську і може спілкуватися з ВООЗ

Новопризначений головний санітарний лікар України Віктор Ляшко «є дуже фаховою людиною», хоч досі ніколи не обіймав цієї посади. Таку точку зору в інтерв’ю «Главкому» висловив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

«Я позитивно ставлюся до поновлення посади головного санітарного лікаря України. Але, як то кажуть, курчат по осені рахують», - процитував російську приказку Радуцький, коментуючи призначення Віктора Ляшка, який до останнього часу працював на посаді заступника міністра охорони здоров'я.

За словами очільника профільного комітету Верховної Ради, Віктор Ляшко є дуже фаховою людиною, автором законопроєкту «Про систему громадського здоров’я», який невдовзі розглядатимуть парламентарі. Чиновник також є носієм англійської мови. «Основним місцем, звідки ми отримуємо настанови, поради (щодо коронавірусу) є ВООЗ. Для нас дуже важливо, щоби людина, яка опікуватиметься контактуванням з ВООЗ, володітиме англійською», - зазначив голова парламентського комітету.

Як повідомляв «Главком», Кабмін призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка головним санітарним лікарем України. Віктор Ляшко координуватиме дії органів влади та інших служб з метою максимально ефективної організації роботи із запобігання проникненню коронавірусу на територію країни і протидії його поширенню.