Кабмін призначив заступника міністра охорони здоров'я Ляшка головним санітарним лікарем



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Віктор Ляшко у грудні 2019 року був призначений на посаду заступника міністра охорони здоров'я

Віктор Ляшко координуватиме дії органів влади та інших служб з метою максимально ефективної організації роботи із запобігання проникненню коронавірусу на територію країни і протидії його поширенню

Кабінет міністрів призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на посаду головного санітарно-епідеміологічного лікаря. Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу.

«Для того, щоб посилити систему, яка повинна запобігати проникненню на територію України цієї хвороби (спровокованої коронавірусом), ми призначили Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем», – сказав він.

За словами Гончарука, Ляшко координуватиме дії органів влади та інших служб з метою максимально ефективної організації роботи із запобігання проникненню коронавірусу на територію країни і протидії його поширенню в разі виявлення.

Ляшко був призначений на посаду заступника міністра охорони здоров'я в грудні 2019 року.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус Covid-19.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.