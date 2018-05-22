Вбивство мирного жителя Марїнки кваліфіковано як теракт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

36-річний чоловік загинув від вогнепальних поранень

Розстріл бойовиками 36-річного мирного жителя Мар’їнки кваліфікований як теракт. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Донецької області.

Так, 36-річний чоловік загинув на власному подвір’ї від вогнепальних поранень.

«Забрати тіло вдалося не відразу, бо снайпер терористів відкрив вогонь по «швидкій» та поліцейській автівці. За фактом відкрито кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що трагедія сталася вчора, 21 травня, близько 17.00 на околиці прифронтового міста. Коли чоловік вийшов надвір - його обстріляли з боку бойовиків. Чоловік отримав смертельні поранення.

«На місце прибула «швидка» та слідчо-оперативна група Мар’їнського відділення поліції. Екстрені служби також потрапили під снайперський вогонь, тому тіло вбитого за допомоги рідних вдалося витягнути лише через деякий час», - зазначено у повідомленні поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Раніше повідомлялося, що бойовики зі стрілецької зброї обстріляли Мар’їнку (Донецька область), внаслідок чого загинув 36-річний місцевий мешканець.