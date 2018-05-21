Окупанти обстрілюють Мар'їнку, є жертви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Донбасі бойовики обстріляли житлові райони Мар'їнки, в результаті чого загинув місцевий житель

Окупанти обстрілюють Мар'їнку. Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає Depo.Донбас.

«36-річний житель Мар'їнки загинув в результаті обстрілу бойовиками цього населеного пункту. Як доповів мені Володимир Мороз, голова Мар'їнської райдержадміністрації, Михайло, так звали чоловіка, вийшов на свій двір на околиці Мар'їнки, в той час, коли бойовики вели вогонь по місту зі стрілецької зброї. Одна з куль влучила прямо в нього», - зазначив Жебрівський.

Він додав, що лікарі, які приїхали на виклик, констатували смерть. У той же час відзначається, що забрати загиблого чоловіка лікарі не встигли - бойовики посилили вогонь, і медикам довелося від'їхати на безпечну відстань.

«За повідомленням голови району, в даний час бойовики продовжують вести вогонь по місту», - резюмував Жебрівський.

Як повідомлялось раніше, 21 травня вранці бойовики накрили артилерійським вогнем передмістя Торецька - селище Південне на Донеччині.