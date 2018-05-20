Розвідка Туреччини дізналася про замах на Ердогана

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Розвідка Туреччини дізналася про замах на Реджепа Ердогана

Про замах на Ердогана спочатку дізналася розвідка Македонії від проживаючих в Скоп'є турків

Розвідувальні служби Туреччини дізналися про можливість замаху на президента країни Реджепа Тайіпа Ердогана під час його поїздки на Балкани.

Про це повідомляє турецький телеканал TRT.

Джерела телеканалу повідомили, що про підготовлюваний замах спочатку дізналася розвідка Македонії від проживаючих в Скоп'є турків.

Наголошується, що планували вчинити замах люди турецького походження. За даними телеканалу, у спецслужб немає інформації про дату і місце ймовірного замаху.

Президент Туреччини 20 травня відвідає Боснію і Герцеговину.

Раніше Ердоган назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.