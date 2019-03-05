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    Румунські прикордонники затримали наркокур'єрів з героїном, які їхали з України

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    <p>Вилучену речовину вагою 84,3 кг було направлено на аналіз до спеціалізованої лабораторії</p> - Румунські прикордонники затримали наркокур'єрів з героїном, які їхали з України

    Вилучену речовину вагою 84,3 кг було направлено на аналіз до спеціалізованої лабораторії

    На підлозі автомобіля прикордонники виявили спеціально розроблений простір, в якому було приховано 167 упаковок, що містили буро-жовту речовину

    Румунські прикордонники затримали та арештували двох громадян Голландії, які мали намір нелегально перевезти в країну понад 84 кг героїну у брикетах. Прокурор видав постанову про затримання осіб, підозрюваних у переміщенні через кордон великої партії важких наркотиків з території України.

    Про це повідомляє Mukachevo.net.

    Затримання наркокур'єрів відбулося на КПП «Солотвино-Сігету Мармацієй» 4 березня приблизно о 10:30.

    29-річний чоловік та 44-річна жінка перетинали кордон на автомобілі Renault Sport GT, зареєстрованому у Німеччині.

    Зазначається, що румунські прикордонники провели ретельну перевірку транспорту та багажу, і на підлозі автомобіля виявили спеціально розроблений простір, в якому було приховано 167 упаковок, що містили буро-жовту речовину.

    Вилучену речовину вагою 84,3 кг було направлено на аналіз до спеціалізованої лабораторії. Експертиза виявила, що речовина є героїном.

    Нагадаємо, столичні поліцейські викрили групу наркозбувачів, які реалізовували наркотики на території Києва та двох областей – Київської і Миколаївської.

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