Рябошапка призначив нових прокурорів двох областей



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Головний військовий прокурор представив їх колективам прокуратур

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив нових прокурорів у Тернопільській та Рівненській областях.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Новий прокурор Тернопільської області Петро Бойко працює в органах прокуратури з 2010 року. Він займав різні посади, в тому числі керівні в органах прокуратури Севастополя і військової прокуратури Західного регіону.

До призначення на посаду прокурора Тернопільської області працював військовим прокурором Чернівецького гарнізону Західного регіону України.

Антон Войтенко - новий прокурор Рівненської області, в органах прокуратури працює з 2007 року. До призначення на посаду прокурора Рівненської області займав посаду начальника управління нагляду за дотриманням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України.

Нагадаємо, 2 січня 2020 року в Україні почав роботу Офіс генерального прокурора. Він прийшов на зміну Генеральній прокуратурі, ліквідованій в межах реформи.

Згідно з інформацією на сайті новоствореного органу, він матиме 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури та 1 500 працівників замість 2 500 співробітників Генеральної прокуратури, передбачених законодавством.