Стало відомо, коли і як заповнять 200 вакансій в Офісі генпрокурора
Конкурсний відбір на 200 вакансій розпочнеться 20 січня
20 січня 2020 року розпочнеться прийом документів від кандидатів з-поза системи органів прокуратури на більше як 200 вакансій в Офісі генерального прокурора.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Зазначається, що вперше українці не з прокурорської системи зможуть стати прокурором органу найвищого рівня.
Процедура набору буде такою ж, як під час атестації прокурорів ГПУ.
Нагадаємо, 2 січня 2020 року розпочав свою роботу новий Офіс генерального прокурора.
Згідно з інформацією на сайті новоствореного органу, він матиме 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури та 1 500 працівників замість 2 500 співробітників Генеральної прокуратури, передбачених законодавством.
Після атестації 1 339 прокурорів у ГПУ залишилося 610 прокурорів, яким запропонували перейти до Офісу генерального прокурора.
25 вересня 2019 року в Україні набув чинності закон про реформування органів прокуратури. Документ передбачає реформування ГПУ в Офіс генерального прокурора, ліквідацію військових прокуратур, але при цьому встановлює право генерального прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури.