Стало відомо, коли і як заповнять 200 вакансій в Офісі генпрокурора



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Конкурсний відбір на 200 вакансій розпочнеться 20 січня

20 січня 2020 року розпочнеться прийом документів від кандидатів з-поза системи органів прокуратури на більше як 200 вакансій в Офісі генерального прокурора.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що вперше українці не з прокурорської системи зможуть стати прокурором органу найвищого рівня.

Процедура набору буде такою ж, як під час атестації прокурорів ГПУ.

Нагадаємо, 2 січня 2020 року розпочав свою роботу новий Офіс генерального прокурора.

Згідно з інформацією на сайті новоствореного органу, він матиме 12 департаментів, вісім окремих управлінь, дві спеціалізовані прокуратури та 1 500 працівників замість 2 500 співробітників Генеральної прокуратури, передбачених законодавством.

Після атестації 1 339 прокурорів у ГПУ залишилося 610 прокурорів, яким запропонували перейти до Офісу генерального прокурора.

25 вересня 2019 року в Україні набув чинності закон про реформування органів прокуратури. Документ передбачає реформування ГПУ в Офіс генерального прокурора, ліквідацію військових прокуратур, але при цьому встановлює право генерального прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури.