Керівництво Генеральної прокуратури вимагало звільнення терористів у справах, в яких зацікавлена Росія, – ЗМІ



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Генпрокурор Руслан Рябошапка

У Генпрокуратурі підтвердило цю інформацію на правах анонімності

Керівництво Генеральної прокуратури України здійснювало тиск на прокурорів у резонансних провадженнях (справа про розстріли на Інститутській, справа харківських терористів тощо), вимагаючи звільнити обвинувачених із слідчих ізоляторів.

Відповідний документ сьогодні, 28 грудня 2019 року, оприлюднило видання Тиждень.ua.

В тексті цього офіційного листа йдеться про «домовленості між Україною та Росією» щодо запланованого обміну, який стосується підозрюваних і засуджених.

«З огляду на стислі строки запланованого одночасного звільнення осіб, необхідно розглянути питання щодо зміни запобіжних заходів… на особисте зобов’язання», – зазначається у документі.

Одне з джерел «Тижня» у Генпрокуратурі підтвердило цю інформацію на правах анонімності.

Співрозмовник журналістів зауважив, що свого часу групи прокурорів отримали листи за підписом генпрокурора Руслана Рябошапки. В цих документах йшлося про людей, які нібито були у списках на обмін, який за інформацією російських медіа має відбутися 29 грудня цього року.

«Такий документ від Руслана Рябошапки прокурори справді отримували. Якщо говорити конкретно – то в цьому документі прокурорам ставили вимогу змінити запобіжні заходи підозрюваним на особисте зобов’язання. Але потрібно було попередньо обговорити це питання з судами та учасниками процесу», – зазначив співрозмовник «Тижня».

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив обмін утримуваними особами 29 грудня.