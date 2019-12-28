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    Політика

    Керівництво Генеральної прокуратури вимагало звільнення терористів у справах, в яких зацікавлена Росія, – ЗМІ

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    Генпрокурор Руслан Рябошапка - Керівництво Генеральної прокуратури вимагало звільнення терористів у справах, в яких зацікавлена Росія, – ЗМІ
    Генпрокурор Руслан Рябошапка

    У Генпрокуратурі підтвердило цю інформацію на правах анонімності

    Керівництво Генеральної прокуратури України здійснювало тиск на прокурорів у резонансних провадженнях (справа про розстріли на Інститутській, справа харківських терористів тощо), вимагаючи звільнити обвинувачених із слідчих ізоляторів.

    Відповідний документ сьогодні, 28 грудня 2019 року, оприлюднило видання Тиждень.ua.

    В тексті цього офіційного листа йдеться про «домовленості між Україною та Росією» щодо запланованого обміну, який стосується підозрюваних і засуджених.

    «З огляду на стислі строки запланованого одночасного звільнення осіб, необхідно розглянути питання щодо зміни запобіжних заходів… на особисте зобов’язання», – зазначається у документі.

    Одне з джерел «Тижня» у Генпрокуратурі підтвердило цю інформацію на правах анонімності.

    Співрозмовник журналістів зауважив, що свого часу групи прокурорів отримали листи за підписом генпрокурора Руслана Рябошапки. В цих документах йшлося про людей, які нібито були у списках на обмін, який за інформацією російських медіа має відбутися 29 грудня цього року.

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    «Такий документ від Руслана Рябошапки прокурори справді отримували. Якщо говорити конкретно – то в цьому документі прокурорам ставили вимогу змінити запобіжні заходи підозрюваним на особисте зобов’язання. Але потрібно було попередньо обговорити це питання з судами та учасниками процесу», – зазначив співрозмовник «Тижня».

    Читайте також: Україна викреслила 11 ексберкутівців зі списків на обмін.

    Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти.

    Нагадаємо, Зеленський підтвердив обмін утримуваними особами 29 грудня.

    Росія Генпрокурор ЗМІ Україна Руслан Рябошапка
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