Ряд країн ЄС відреагували на відмову Мадуро проводити дострокові вибори



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Раніше низка держав ЄС висунули ультиматум: якщо Мадуро до кінця минулого тижня не скличе дострокові вибори, вони визнають Гуайдо тимчасовим легітимним президентом

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Хуан Гуайдо має законне право скликати президентські вибори

Представники влади одразу кількох країн ЄС у понеділок заявили, що вважають опозиційного лідера Хуана Гуайдо президентом Венесуели.

З такими заявами Франція, Швеція, Британія, Іспанія, Австрія і Латвія виступили 4 лютого після того, як Ніколас Мадуро відмовився провести дострокові вибори президента у Венесуелі.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Хуан Гуайдо має законне право скликати президентські вибори.

Глава МЗС Швеції Маргот Вальстрьом оголосила, що Стокгольм розглядає лідера опозиції Венесуели Гуайдо як легітимного тимчасового президента. «У цій ситуації ми підтримуємо і розглядаємо Гуайдо як законного тимчасового президента», - сказала вона в ефірі «Шведського радіо».

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про визнання Гуайдо тимчасовим президентом, заявивши, що у найкоротші терміни той повинен призначити дострокові президентські вибори, повідомляє El Pais. При цьому він підкреслив, що протягом дня зв'яжеться з іншими лідерами ЄС для обговорення цього питання.

Голова МЗС Британії Джеремі Хант у своєму Twitter повідомив, що Мадуро не оголосив про проведення президентських виборів протягом восьмиденного періоду, як цього вимагали деякі держави ЄС. А тому «Сполучене Королівство разом зі своїми європейськими союзниками визнає Хуана Гуайдо тимчасовим президентом до моменту проведення виборів, які заслуговують на довіру».

«Режим Мадуро відмовився приймати вільні і чесні президентські вибори. З цієї причини ми вважаємо президента Гуайдо законним тимчасовим президентом відповідно до венесуельської Конституції», - заявив у Twitter канцлер Австрії Себастіан Курц.

Згодом заяву про визнання Гуайдо оприлюднив також голова МЗС Латвії Едгар Рінкевичс.

Раніше низка держав ЄС висунули ультиматум: якщо Мадуро до кінця минулого тижня не скличе дострокові вибори, вони визнають Гуайдо тимчасовим легітимним президентом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон розглядає військову інтервенцію до Венесуели як один із варіантів дій проти режиму президента Ніколаса Мадуро.

Джерело: Європейська правда