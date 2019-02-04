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    У світі

    Мадуро відмовився оголошувати нові вибори у Венесуелі

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    Ніколас Мадуро - Мадуро відмовився оголошувати нові вибори у Венесуелі
    Ніколас Мадуро

    Мадуро вважає, що його намагаються «загнати в кут»

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента.

    Про це повідомляє агентство AFP.

    Так, Мадуро категорично відмовився від ідеї повторних виборів.

    «Вони намагаються загнати нас в кут з ультиматумами, щоб вивести нас у крайню ситуацію конфронтації», - сказав Мадуро.

    Сім країн ЄС дали Мадуро термін, щоб призначити дострокові президентські вибори або побачити, як вони визнають Гуайдо тимчасовим президентом.

    Так, Гуайдо вже визнаний Сполученими Штатами, Канадою, Австралією і кількома латиноамериканськими країнами.

    Президент США Дональд Трамп у поширеному 3 лютого інтерв’ю заявив, щоВашингтон розглядає військову інтервенцію до Венесуели як один із варіантів дій проти режиму президента Ніколаса Мадуро.

    Нагадаємо, раніше генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес у своєму відеозверненні підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо та визнав його тимчасовим президентом країни.

    Посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо президентом країни.

    Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

    Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.

    ЄС США вибори Венесуела президент
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