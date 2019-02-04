Мадуро відмовився оголошувати нові вибори у Венесуелі



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Ніколас Мадуро

Мадуро вважає, що його намагаються «загнати в кут»

Президент Венесуели Ніколас Мадуро відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента.

Про це повідомляє агентство AFP.

Так, Мадуро категорично відмовився від ідеї повторних виборів.

«Вони намагаються загнати нас в кут з ультиматумами, щоб вивести нас у крайню ситуацію конфронтації», - сказав Мадуро.

Сім країн ЄС дали Мадуро термін, щоб призначити дострокові президентські вибори або побачити, як вони визнають Гуайдо тимчасовим президентом.

Так, Гуайдо вже визнаний Сполученими Штатами, Канадою, Австралією і кількома латиноамериканськими країнами.

Президент США Дональд Трамп у поширеному 3 лютого інтерв’ю заявив, щоВашингтон розглядає військову інтервенцію до Венесуели як один із варіантів дій проти режиму президента Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, раніше генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес у своєму відеозверненні підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо та визнав його тимчасовим президентом країни.

Посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо президентом країни.

Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.