Трамп не виключив військової інтервенції у Венесуелу



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Трамп відмовив Мадуро у зустрічі

Президент США дав інтерв’ю в якому назвав можливим військову операцію у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп не відкинув можливості відправлення американських військових до Венесуели, де триває політична криза.

«Це можливо», – сказав Трамп в інтерв’ю телеканалу CBS 3 лютого, повідомляє «Радіо Свобода».

Крім того, президент США заявив, що Ніколас Мадуро раніше просив його про зустріч, але він відмовився.

Нагадаємо, раніше генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес у своєму відеозверненні підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо та визнав його тимчасовим президентом країни.

Посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо президентом країни.

Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.