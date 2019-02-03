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    У світі

    Трамп не виключив військової інтервенції у Венесуелу

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    Трамп відмовив Мадуро у зустрічі - Трамп не виключив військової інтервенції у Венесуелу
    Трамп відмовив Мадуро у зустрічі

    Президент США дав інтерв’ю в якому назвав можливим військову операцію у Венесуелі

    Президент США Дональд Трамп не відкинув можливості відправлення американських військових до Венесуели, де триває політична криза.

    «Це можливо», – сказав Трамп в інтерв’ю телеканалу CBS 3 лютого, повідомляє «Радіо Свобода».

    Крім того, президент США заявив, що Ніколас Мадуро раніше просив його про зустріч, але він відмовився.

    Нагадаємо, раніше генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес у своєму відеозверненні підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо та визнав його тимчасовим президентом країни.

    Посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо президентом країни.

    Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

    Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.

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