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    Ryanair виконав перший політ до України

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    Ryanair виконав перший політ до України
    Фото: Міністерство інфраструктури України

    За словами Порошенка, в осінньо-зимовий період авіакомпанія здійснюватиме 12 маршрутів

    Європейська бюджетна авіакомпанія Ryanair 3 вересня запускає рейси з України.

    Про це у Facebook написав президент Петро Порошенко.

    «Країни Європи стають іще ближчими – один з найбільших міжнародних лоукостерів Ryanair розпочав польоти з України. Рейс з Києва до Берліна, який відкрився сьогодні, - один із 12 маршрутів, які здійснюватиме авіакомпанія в осінньо-зимовий період», - зазначив Порошенко.

    За його даними, загалом за рік Ryanair планує перевезти 635 000 пасажирів.

    «Це – очевидні приклади того, що безвізовий режим з Європою, на який так довго чекали українці, – успішно працює. І від початку дії безвізу країни ЄС відвідали вже 1 мільйон 290 тисяч наших громадян», - зауважив президент.

    В Міністерстві інфраструктури України повідомили, що 3 вересня відбувся перший рейс авіакомпанії Ryanair до України. В церемонії зустрічі літака взяв участь міністр інфраструктури Володимир Омелян та генеральний директор ДП МА «Бориспіль» Павло Рябікін.

    Україна стала 37-ю країною, в яку здійснює польоти авіакомпанія Ryanair.

    Раніше повідомлялося, що Ryanair почав великий розпродаж 1 000 000 авіаквитків, яка охоплює всі напрямки лоукостера з України.

    В рамках акції мінімальна ціна на перельоти при вильоті з України починається від 13 євро в одну сторону з урахуванням обов'язкових зборів. В ціну входить безпосередньо сам переліт і перевезення ручної поклажі.

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