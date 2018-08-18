Ryanair ввів тимчасову знижку на всі маршрути з України



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Квитки стартують від 13 євро

Ryanair почав великий розпродаж 1 000 000 авіаквитків, яка охоплює всі напрямки лоукостера з України.

В рамках акції мінімальна ціна на перельоти при вильоті з України починається від 13 євро в одну сторону з урахуванням обов'язкових зборів. В ціну входить безпосередньо сам переліт і перевезення ручної поклажі.

Продаж квитків за зниженими цінами буде вестися до кінця 20 серпня. Знижка діє на рейси, які будуть виконуватися в період з серпня 2018 по січень 2019 року включно.

Ryanair має намір почати польоти в Україну у вересні. Спочатку польоти будуть виконуватися в Київ, а в кінці жовтня почнуться до Львова.

На даний момент заявлена маршрутна мережа Ryanair з Києва включає 12 міст, зі Львова - п'ять міст. Більшість рейсів будуть запущені в кінці жовтня-початку листопада 2018 року.

Також розпродаж лоукост квитків в міста Європи і Азії зараз проводить авіакомпанія МАУ. Авіаперельоти в період з жовтня 2018 року по лютий 2019 року доступні за ціною від 800 грн в обидва боки з урахуванням зборів. Ознайомитися з деталями акції МАУ можна за посиланням.

Джерело: avianews.com