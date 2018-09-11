Ryanair скасував 150 рейсів у Німеччині через страйк пілотів



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Страйк оголосили німецька профспілка пілотів Vereinigung Cockpit та профспілка бортпровідників Verdi

Ірландська авіакомпанія Ryanair скасувала у Німеччині 150 рейсів через страйк пілотів та бортпровідників, запланований на 12 вересня.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що страйк оголосили німецька профспілка пілотів Vereinigung Cockpit та профспілка бортпровідників Verdi. Вони вимагають підвищення оплати праці.

У Ryanair заявили, що раптово оголошений страйк шкодить компанії і «може призвести до скорочення кількості літаків та робочих місць на німецькому ринку взимку».

Також авіаперевізник наголосив, що цей страйк «не має виправдання», бо раніше Ryanair погодився підвищити зарплатню працівникам.

Загалом на 12 серпня в та з Німеччини заплановані 400 рейсів. Компанія спочатку намагалася обійтися без скасування рейсів, але пізніше було оголошено, що 150 рейсів скасовані.

Згідно з даними профспілок, у Німеччині в компанії Ryanair працевлаштовані близько 400 пілотів та 1000 бортпровідників.