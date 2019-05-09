Ryanair запускає додатковий рейс до Варшави



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З 1 листопада по п'ятницях польоти у напрямку Київ-Варшава виконуватимуться двічі на добу

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair з 1 листопада 2019 року додала другу денну частоту на п'ятничному рейсі Київ-Варшава.

Про це зазначено в системі бронювання квитків авіакомпанії.

З 1 листопада по п'ятницях польоти у напрямку Київ-Варшава виконуватимуться двічі на добу - з вильотом о 11:30 і о 23:05. З Польщі до Києва літаки будуть відлітати о 8:15 і 19:50.

Раніше повідомлялося, що Ryanair відкрила нові рейси з Харкова до Кракова і Вільнюса.

Нагадаємо, найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з жовтня відкриє новий напрямок з Одеси до польського Гданська.

Раніше повідомлялося, що Ryanair літатиме з Одеси до Кракова, Катовіце, Вроцлава й Берліна.