Лоукостер Ryanair відкриє ще один рейс з Одеси



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Літак лоукост-авіакомпанії Ryanair

Польоти за напрямком Одеса-Гданськ виконуватимуться двічі на тиждень

Найбільша в Європі лоукост-авіакомпанія Ryanair з 29 жовтня відкриє новий напрямок з Одеси до польського Гданська.

Про це повідомляє Lowcost Avia.

Квитки вже є у продажу на сайті авіакомпанії за ціною від 31 євро в один бік та від 63 євро у два боки, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що польоти за цим напрямком виконуватимуться двічі на тиждень - щовівторка і щосуботи. Вильоти з Одеси о 20:45, з Гданська о 17 годині. Тривалість польоту 2 години 10 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Ryanair літатиме з Одеси до Кракова, Катовіце, Вроцлава й Берліна.

До слова, авіакомпанія Aigle Azur запускає у квітні рейс Київ – Париж: ціни на квитки стартують від 62 євро.