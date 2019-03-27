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    Ryanair літатиме з Одеси до Польщі та Німеччини

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    Ryanair літатиме з Одеси до Польщі та Німеччини

    Програма польотів авіаперевізника стартує з відкриття чотирьох нових напрямків: Краків, Катовіце, Вроцлав і Берлін

    Ryanair, найбільша бюджетна авіакомпанія Європи, літатиме з Одеси до Кракова, Катовіце, Вроцлава й Берліна, повідомив Одеський аеропорт у середу.

    «Програма польотів авіаперевізника стартує з відкриття чотирьох нових напрямків: Краків, Катовіце, Вроцлав і Берлін», - ідеться в повідомленні.

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    Рейси до Кракова на цілорічній основі розпочнуться з червня і виконуватимуться тричі на тиждень.

    Рейси до Катовіце, Вроцлава та Берліна розпочнуться з жовтня і виконуватимуться двічі на тиждень.

    Як повідомлялося, раніше Ryanair відкрила польоти з Харковай анонсувала відкриття семи нових маршрутів в Україні у 2019 році. У системі бронювання з'явилися рейси Харків - Краків з 17 червня з вильотом із Харкова о 13:25 по понеділках і п'ятницях. 

    Крім цього, з 27 жовтня Ryanair запустить рейси Харків - Вільнюс із вильотом з Харкова по середах о 9:25 і по неділях о 9:10. 

    Раніше стало відомо, що Wizz Air відтермінував запуск рейсів Харків - Краків на півтора місяці - з 16 вересня на 2 серпня.

    Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Aigle Azur запускає у квітні рейс Київ – Париж: ціни на квитки стартують від 62 євро.

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