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    Рятувальники ліквідували на Миколаївщині лісову пожежу

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    <p>Ймовірна причина пожежі у &laquo;Вознесенському лісовому господарстві&raquo; - підпал</p> - Рятувальники ліквідували на Миколаївщині лісову пожежу

    Ймовірна причина пожежі у «Вознесенському лісовому господарстві» - підпал

    Фото ілюстративне

    Площа пожежі становила 1 гектар

    У неділю пізно ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу хвойної підстилки на території державного підприємства «Вознесенське лісове господарство» у Миколаївської області.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Зазначається, що за викликом виїхав черговий караул 12 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники спільно з працівниками лісгоспу локалізували пожежу площею 1 га о 22:53, а о 23:25 - ліквідували.

    «Завдяки спільній та злагодженій роботі вдалось швидко приборкати вогонь й не допустити його поширення на лісові насадження. Ймовірна причина – підпал», - розповіли у ДСНС.

    Нагадаємо, вчора у Житомирі сталась пожежа на газовій заправці, внаслідок якої постраждали люди.
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