Рятувальники ліквідували на Миколаївщині лісову пожежу
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Ймовірна причина пожежі у «Вознесенському лісовому господарстві» - підпал
Фото ілюстративне
Площа пожежі становила 1 гектар
У неділю пізно ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу хвойної підстилки на території державного підприємства «Вознесенське лісове господарство» у Миколаївської області.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зазначається, що за викликом виїхав черговий караул 12 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники спільно з працівниками лісгоспу локалізували пожежу площею 1 га о 22:53, а о 23:25 - ліквідували.
«Завдяки спільній та злагодженій роботі вдалось швидко приборкати вогонь й не допустити його поширення на лісові насадження. Ймовірна причина – підпал», - розповіли у ДСНС.Нагадаємо, вчора у Житомирі сталась пожежа на газовій заправці, внаслідок якої постраждали люди.