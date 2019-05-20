Рятувальники ліквідували на Миколаївщині лісову пожежу



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Ймовірна причина пожежі у «Вознесенському лісовому господарстві» - підпал Фото ілюстративне

Площа пожежі становила 1 гектар

У неділю пізно ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу хвойної підстилки на території державного підприємства «Вознесенське лісове господарство» у Миколаївської області.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що за викликом виїхав черговий караул 12 Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники спільно з працівниками лісгоспу локалізували пожежу площею 1 га о 22:53, а о 23:25 - ліквідували.

«Завдяки спільній та злагодженій роботі вдалось швидко приборкати вогонь й не допустити його поширення на лісові насадження. Ймовірна причина – підпал», - розповіли у ДСНС.