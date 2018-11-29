Рятувальники розповіли, як правильно спланувати похід в Карпати взимку



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Перед тим, як вирушити в похід в гори, туристам необхідно зареєструватися у гірських пошуково-рятувальних пунктах

Перед тим, як вирушити на гірські схили, особливо в зимовий період, рятувальники радять готуватися заздалегідь.

Спершу потрібно зібрати наплічники з речами першої необхідності та обов'язково повідомити про підйом пошуково-рятувальну групу, йдеться в сюжеті «Каналу 402».

«Перед тим, як вирушити в похід в гори, необхідно зареєструватися у гірських пошуково-рятувальних пунктах. Таких пунктів на території області функціонує вісім: Яремче, Верховина, Косів, Осмолода, Ворохта, Івано-Франківськ», – розповіла т.в.о. начальника сектора зв'язків зі ЗМІ УДСНС в області Світлана Бабушкіна.

Вона зазначила, що звернувшись до рятувальників, туристи зможуть отримати інформацію про погодні умови, які очікуються найближчим часом, погодять маршрут – можливо, знайдуть швидший, коротший і безпечніший.

«Також здійснюється обмін контактами, і в разі небезпеки загрози життю і здоров'ю люди можуть розраховувати на своєчасну і оперативну допомогу рятувальників», - підкреслила Бабушкіна.

Нагадаємо, в Карпатах висота снігового покриву у вівторок, 27 листопада, сягає від 10 сантиметрів на Закарпатті та Буковині до 1 метра на високогір’ї.



