В Карпати прийшли снігопади, місцями намело до метра снігу (відео)
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Фото: Facebook Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах
Станом на 12:00 у Карпатському регіоні снігопади тривали
В Карпатах висота снігового покриву у вівторок, 27 листопада, сягає від 10 сантиметрів на Закарпатті та Буковині до 1 метра на високогір’ї.
Про це повідомляється на сторінці «Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах» у соцмережі Facebook.
«Висота снігового покриву в Карпатах станом на 08:00 27 листопада:
- - гори Закарпаття - до 10 см снігу
- - гори Буковини - до 10 см
- - гори Прикарпаття (Львівська та Івано-Франківська обл.) - до 16 см
- - високогір'я Карпат (висота більше 1000 м БС) - 22-33 см, місцями відмічаються намети до 1 м», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що станом на 12:00 у Карпатському регіоні снігопади тривали.
Нагадаємо, у найближчі дні в Україні очікується морозна погода, на півдні та південному сході – мокрий сніг і вітер.