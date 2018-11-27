В Карпати прийшли снігопади, місцями намело до метра снігу (відео)



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Фото: Facebook Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

Станом на 12:00 у Карпатському регіоні снігопади тривали

В Карпатах висота снігового покриву у вівторок, 27 листопада, сягає від 10 сантиметрів на Закарпатті та Буковині до 1 метра на високогір’ї.

Про це повідомляється на сторінці «Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах» у соцмережі Facebook.

«Висота снігового покриву в Карпатах станом на 08:00 27 листопада:

- гори Закарпаття - до 10 см снігу

- гори Буковини - до 10 см

- гори Прикарпаття (Львівська та Івано-Франківська обл.) - до 16 см

- високогір'я Карпат (висота більше 1000 м БС) - 22-33 см, місцями відмічаються намети до 1 м», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 12:00 у Карпатському регіоні снігопади тривали.

Нагадаємо, у найближчі дні в Україні очікується морозна погода, на півдні та південному сході – мокрий сніг і вітер.