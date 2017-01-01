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    У поліції розповіли про ситуацію у Києві через «Марш за імпічмент»

    У марші беруть участь близько 1,5 тисячі осіб
    У зв’язку із запланованими масовими заходами в центрі столиці, правоохоронці посилили заходи безпеки. Наразі ситуація спокійна. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Учасники акції «Марш за народний імпічмент» сформували колону і проводять марш, у якому участь бере близько 1,5 тисячі осіб. Публічну безпеку
    • Сьогодні, 14:03
    • Розсилка

    У марші беруть участь близько 1,5 тисячі осіб

    У зв’язку із запланованими масовими заходами в центрі столиці, правоохоронці посилили заходи безпеки. Наразі ситуація спокійна. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

    Учасники акції «Марш за народний імпічмент» сформували колону і проводять марш, у якому участь бере близько 1,5 тисячі осіб.

    Публічну безпеку та правопорядок на центральних вулицях столиці забезпечують близько 1,2 тисячі правоохоронців - працівники Національної поліції України і військовослужбовці Національної гвардії України.

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    У поліції розповіли про ситуацію у Києві через «Марш за імпічмент»
    У поліції розповіли про ситуацію у Києві через «Марш за імпічмент»
    У поліції розповіли про ситуацію у Києві через «Марш за імпічмент»
    У поліції розповіли про ситуацію у Києві через «Марш за імпічмент»
    У поліції розповіли про ситуацію у Києві через «Марш за імпічмент»

    Правоохоронці закликають учасників масових заходів дотримуватися вимог чинного законодавства, не порушувати громадський порядок і сприяти поліцейським у забезпеченні правопорядку та безпеки.

    Нагадаємо, сьогодні близько 12 години у Києві розпочався «Марш за народний імпічмент».

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