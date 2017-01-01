У поліції розповіли про ситуацію у Києві через «Марш за імпічмент»

У марші беруть участь близько 1,5 тисячі осіб

У зв’язку із запланованими масовими заходами в центрі столиці, правоохоронці посилили заходи безпеки. Наразі ситуація спокійна. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Учасники акції «Марш за народний імпічмент» сформували колону і проводять марш, у якому участь бере близько 1,5 тисячі осіб. Публічну безпеку