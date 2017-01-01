У Києві проходить «Марш за імпічмент»: мітингарі перекрили ряд вулиць (трансляція)
- Сьогодні, 12:38
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Марш стартував близько 12 години
Учасники акції перекрили декілька вулиць
Учасники акції колишнього глави обладміністрації Одеської області Михайла Саакашвілі перекрили у Києві рух по вулиці Володимирській в одну сторону. Про це повідомляє «РБК-Україна».
Учасники акції перекрили дорогу від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка.
Раніше «Громадське» повідомляло, що перед початком Маршу у київському парку Шевченка зібралися близько 500 людей із транспарантами з закликами про імпічмент президента України Петра Порошенка.
Як відомо, марш за «імпічмент» буде проходити сьогодні, 3 грудня, о 12:00 (за київським часом) на вулиці Володимирська біля парку імена Тараса Шевченка.
Нагадаємо, відповідно до кошторису акції, який опинився в розпорядженні «Главкому», всього на акцію 3 грудня планується привезти до столиці 3,5 тисячі мітингувальників, витратять на це понад мільйон гривень.
Детальніше читайте матеріла «Главкому» «Міхо збирає на імпічмент. Оприлюднено кошторис протесту, що пройде цієї неділі (ФОТО)».