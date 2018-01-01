Саакашвілі допитають у справі екс-«беркутівців»

Це була ідея прокуратури

Святошинський районний суд Києва вирішив викликати колишнього губернатора одеської області та екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на допит у справі екс-«беркутівців». Про це заявив адвокат екс-бійців підрозділу «Беркут» Олександр Горошинський, передає телеканал «112 Україна». «Сьогодні за клопотанням



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Це була ідея прокуратури

Святошинський районний суд Києва вирішив викликати колишнього губернатора одеської області та екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі на допит у справі екс-«беркутівців».

Про це заявив адвокат екс-бійців підрозділу «Беркут» Олександр Горошинський, передає телеканал «112 Україна».

«Сьогодні за клопотанням сторони обвинувачення суд прийняв рішення про виклик на допит Саакашвілі. До клопотання сторони обвинувачення була приєднана заява Саакашвілі про те, що він бажає прибути до суду, щоб дати показання, і ці свідчення, за його словами, стосуються італійського відео, де фігурують грузинські снайпери і вказують на Саакашвілі як особу, причетну до цих подій. Тому суд прийняв таке рішення, ми з ним згодні. Сторона захисту ставила питання про допит Саакашвілі після допиту свідків-громадян Грузії з тим, щоб було про що говорити. Але було прийнято рішення, і 13 лютого, сподіваємося, що Саакашвілі прийде і дасть відповідні свідчення», - повідомив адвокат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саакашвілі подав новий позов до міграційної служби.