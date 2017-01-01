Саакашвілі подав новий позов до міграційної служби

Саакашвілі скаржиться на бездіяльність міграційної служби у питання визнання його біженцем

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі до Державної міграційної служби України. Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва. «Позивач просить суд визнати протиправною та



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі скаржиться на бездіяльність міграційної служби у питання визнання його біженцем

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов від екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА, лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі до Державної міграційної служби України.

Про це повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

«Позивач просить суд визнати протиправною та незаконною бездіяльність ДМС щодо розгляду скарги та повідомлення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання Міхеіла Саакашвілі біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту, у строки визначені законодавством», - інформують у суді.

Також позивач просить суд зобов’язати Державну міграційну службу розглянути відповідні скаргу та повідомлення. Наразі судом розглядається питання про відкриття провадження у справі.

Окрім цього, днями Окружний адміністративний суд Києва відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі за позовом Саакашвілі до Міністерства юстиції України та Прокуратури Києва. «Позивач просив визнати протиправними дії Мінюсту щодо прийняття до розгляду «Ходотайства о розыске, заключении под стражу и выдаче Саакашвили Михеила Николозовича» Головної прокуратури Міністерства юстиції Грузії, а також просив визнати протиправною екстрадиційну перевірку щодо Саакашвілі на підставі відповідного клопотання», - повідомляють у суді.

Нагадаємо, сьогодні Окружний адміністративний суд Києва не задовольнив клопотання захисту Саакашвілі, в якому він просив суд заборонити Міністерству юстиції України здійснювати екстрадицію їхнього підзахисного до набрання законної сили рішення суду за позовом Саакашвілі до міграційної служби щодо відмови у надані йому додаткового захисту.

До слова, 22 грудня Апеляційний суд Києва переніс на 3 січня 2018 року розгляд скарги прокурорів на рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено в обранні Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета.

Як повідомлялося раніше, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі не братиме участі у допиті СБУ, він заявив, що повістку йому надали з порушенням.

Крім того Саакашвілі готує позов до Європейського суду з прав людини з вимогою компенсації за його ніби-то викрадення українськими силовиками.