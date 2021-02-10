Саакашвілі спровокував черговий скандал. МЗС відреагувало на заяву колишнього президента Грузії

Звинувачення Саакашвілі на адресу українського посла в МЗС назвали бездоказовими

Міністерство закордонних справ стало на захист українського посла у Грузії і закликало Михайла Саакашвілі бути обережнішим із заявами щодо ситуації в його рідній країні. Також МЗС застерігає українців від закликів до акцій непокори в Грузії.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

Так міністерство відреагувало на скандал, що розгорівся між секретарем виконкому Національної ради реформ України Михайлом Саакашвілі та українським послом в Грузії Ігорем Долговим. Як пишуть ЗМІ, 9 лютого після зустрічі у грузинському МЗС, Долгов заявив, що висловлювання Саакашвілі, який після парламентських виборів у Грузії закликав до акцій непокори, ускладнюють двосторонні відносини.

У відповідь Саакашвілі назвав Долгова «корупціонером», якого чотири роки тому призначив п’ятий президент Петро Порошенко «з єдиною метою боротися проти нього» і тепер Долгов продовжує «шкодити іміджу України в Грузії та на всьому пострадянському просторі».

У відповідь на це, МЗС України заявляє, що заклики до акцій непокори можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи стратегічного партнера. «Українська держава ніколи не вдавалася та не вдаватиметься до подібних втручань і виступає категорично проти таких дій на міжнародній арені», – йдеться у заяві. Звинувачення на адресу Долгова в МЗС назвали бездоказовими.

Ігор Долгов працює в Грузії з 2017 року. Фото: Уніан

Колишній президент Грузії та екскерівник Одеської ОДА Михайло Саакашвілі з травня 2020 року є головою виконкому Ради реформ - дорадчого органу при президенту Володимиру Зеленському.

Зазначимо, що Саакашвілі отримав посаду у нацраді реформ, на засіданні якої в 2015 році сталась легендарна сварка з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим з киданням склянок.





Вперше колишній президент Грузії переїхав працювати до України після Революції гідності. Він вважався другом Петра Порошенка, тож досить швидко отримав український паспорт й став керівником Одещини.

Згодом почав сваритися з керівництвом країни. Спочатку воював з прем'єром Арсенієм Яценюком, потім керівником МВС Арсеном Аваковим і врешті - з президентом Порошенком. Згодом Саакашвілі позбавили українського громадянства, коли той був у США. Проте Саакашвілі прорвався через польський кордон і всю зиму 2017-2018 років організовував у Києві протести проти Петра Порошенка. Врешті його таки депортували з України, але він повернувся до Києва після перемоги Володимира Зеленського. Новий президент повернув йому громадянство. Ще в 2018 році у пана Саакашвілі була партія «Рух нових сил», яку розвивав його соратник Давід Сакварелідзе, проте наразі від неї мало що лишилось.



