Сальвіні: Італія не бере на себе зобов’язань щодо дефіциту бюджету 2020 року



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Матео Сальвіні

Дефіцит бюджету Італії в 2020 році може зменшитися до 2,1% ВВП

Віцепремєр-міністр і міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні заявив про те, що Рим не готовий брати на себе будь-які зобов’язання перед ЄС щодо дефіциту бюджету в 2020 році.

Замість цього, на його думку, Італія потребує щонайменше 10-15 млрд євро заощаджень від скорочення податків, які б могли стимулювати економіку в стагнації, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До цього Матео Сальвіні, який очолює найбільшу політичну силу Італії «Ліга півночі», неодноразово погрожував піти у відставку, якщо не зможе реалізувати обіцянку щодо скорочення податків.

Цьогорічний дефіцит бюджету Італії складає 2,4% ВВП. За попередніми оцінками, цей показник в 2020 році складе 2,1% ВВП. Проте це все одно більше, ніж показник в 2%, який було раніше погоджено між Римом і Брюсселем на фоні значного боргового навантаження на економіку Італії.

Нагадаємо, одіозний італійський віцепрем’єр і міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні, який перебував із візитом в США, заявив про те, що Рим є найбільш надійним союзником Вашингтону в Європі.