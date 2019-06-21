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    Сальвіні: Італія не бере на себе зобов’язань щодо дефіциту бюджету 2020 року

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    Матео Сальвіні - Сальвіні: Італія не бере на себе зобов’язань щодо дефіциту бюджету 2020 року
    Матео Сальвіні

    Дефіцит бюджету Італії в 2020 році може зменшитися до 2,1% ВВП

    Віцепремєр-міністр і міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні заявив про те, що Рим не готовий брати на себе будь-які зобов’язання перед ЄС щодо дефіциту бюджету в 2020 році.

    Замість цього, на його думку, Італія потребує щонайменше 10-15 млрд євро заощаджень від скорочення податків, які б могли стимулювати економіку в стагнації, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    До цього Матео Сальвіні, який очолює найбільшу політичну силу Італії «Ліга півночі», неодноразово погрожував піти у відставку, якщо не зможе реалізувати обіцянку щодо скорочення податків.

    Цьогорічний дефіцит бюджету Італії складає 2,4% ВВП. За попередніми оцінками, цей показник в 2020 році складе 2,1% ВВП. Проте це все одно більше, ніж показник в 2%, який було раніше погоджено між Римом і Брюсселем на фоні значного боргового навантаження на економіку Італії.  

    Нагадаємо, одіозний італійський віцепрем’єр і міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні, який перебував із візитом в США, заявив про те, що Рим є найбільш надійним союзником Вашингтону в Європі. 

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