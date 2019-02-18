Саміт Вишеградської групи скасували через відмову Польщі їхати в Єрусалим



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Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький скасував візит польської делегації на саміт Вишеградської групи у Єрусалимі

У Єрусалимі лише відбудеться серія двосторонніх зустрічей

Саміт Вишеградської групи у Єрусалимі не відбудеться через неучасть Польщі.

Про це заявив прем’єр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє видання Ceske Noviny.

За словами Бабіша, саміт можуть провести у другій половині року під час головування Чехії у Вишеградській групі.

У Єрусалимі ж відбудеться серія двосторонніх зустрічей.

Повідомляється, що прем’єр Словаччини Петер Пеллегріні та прем’єр Угорщини Віктор Орбан вже прибули до Єрусалима.

Раніше прем’єр Польщі Матеуш Моравецький скасував візит польської делегації на саміт Вишеградської групи у Єрусалимі через заяви виконуючого обов’язки міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца.

Перед цим в ефірі однієї з ізраїльських радіостанцій Ісраель Кац заявив, що «антисемітизм був уродженим у поляків перед Голокостом, під час і після нього».

Перед цим, коментуючи слова, приписані прем’єру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху, Кац зазначив: «Наш прем’єр висловився чітко. Я сам є сином тих, хто пережив Голокост. Як кожен ізраїльтянин і єврей, я можу сказати: ми не забудемо і не пробачимо. Було багато поляків, які співпрацювали з нацистами, і, як казав Іцхак Шамір (екс-прем’єр Ізраїлю. – ред.), «поляки всмоктували антисемітизм з молоком матері». І ніхто не вказуватиме нам, як ми повинні вшановувати своїх загиблих».