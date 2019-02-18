Прем'єр Польщі скасував візит до Ізраїлю через заяви Нетаньяху



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Матеуш Моравецький

Нетаньяху звинуватив поляків в причетності до Голокосту під час Другої світової війни

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відмовився від участі в зустрічі глав держав та урядів Вишеградської четвірки та Ізраїлю, яка відбудеться в Єрусалимі 19 лютого.

Польщу на зустрічі лідерів чотирьох східноєвропейських країн та Ізраїлю представлятиме глава МЗС Яцек Чапутович.

Причиною відмови Моравецького прибути до Єрусалима стали висловлювання прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху під час міжнародної конференції у Варшаві, присвяченій питанням Близького Сходу.

За даними ізраїльського видання Haaretz, тоді Нетаньяху прокоментував ухвалений у Польщі закон, що передбачає кримінальне переслідування за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни.

«Поляки співпрацювали з нацистами, і я не знаю жодного, хто був засуджений за подібне твердження», — заявив прем'єр Ізраїлю.

Ізраїльська газета Jerusalem Post навела висловлювання прем'єр-міністра Нетаньяху непрямою мовою, відтак вжите газетярами словосполучення натякало на причетність всього польського народу до злочинів нацистів.

Пізніше публікацію виправили, а прес-служба Нетаньяху опублікувала заяву, що його слова були неправильно витлумачені. Нетаньяху мав на увазі «окремих поляків, а не польський народ і не польську державу», наголошували в прес-службі прем'єра.

Незважаючи на це, 15 лютого МЗС Польщі викликало посла Ізраїлю в Варшаві, а пізніше в польському уряді повідомили, що не задоволені поясненнями ізраїльської сторони.