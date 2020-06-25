Самогубство? Американська газета оприлюднила деталі смерті сина Хрущова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Син Микити Хрущова Сергій помер на 85-му році життя

Експертиза показала, що причиною смерті стала вогнестрільна рана голови

Політолог Сергій Хрущов, син колишнього першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова, наклав на себе руки. Про подробиці його смерті повідомляє The New York Times.

Відзначається, що його тіло було знайдено з вогнепальним пораненням у голову. За даними поліції, очевидних ознак слідів насильства не виявлено.

Про смерть Хрущова-молодшого повідомлялося ще 18 червня, але тоді не надходило інформації про самогубство.

Сергій Микитович Хрущов народився 2 липня 1935 року в Москві. Його матір'ю була Ніна Петрівна (Кухарчук) Хрущова. (Всього у його батька було шестеро дітей від двох дружин.) У нього було кілька вчених ступенів, в тому числі доктора технічних наук, які він отримав у Московському технічному університеті.

Працюючи над створенням ракет, він одночасно розробляв військові та дослідні космічні апарати та місячні всюдиходи.

У 1991 році, невдовзі після розпаду Радянського Союзу, він переїхав на Род Айленд, щоб викладати в Університеті Брауна в Провіденсі. Там він став старшим науковим співробітником.

Він взяв участь у програмі обмінів, організованій Центром розробки зовнішньої політики Браунівського університету, а пізніше став старшим науковим співробітником Інституту міжнародних досліджень ім. Томаса Вотсона, а також науковим співробітником Школи державного управління ім. Джона Кеннеді Гарвардського університету. Крім того, викладав у Військово-морському коледжі в Ньюпорті.

Хрущов часто виступав із лекціями в різних містах США, розповідаючи в основному про холодну війну з радянського погляду.

Після нього залишилася дружина (раніше він був одружений з Галиною Михайлівною Шумовою), син Сергій і внучка. Інший син Микита від попереднього шлюбу був журналістом і в 2007 році у віці 47 років помер від інсульту.