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    У світі

    У США помер син Микити Хрущова

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    Сергій Хрущов помер на 85-му році життя - У США помер син Микити Хрущова
    Сергій Хрущов помер на 85-му році життя

    Обставини смерті вченого невідомі

    У США на 85-му році життя помер син колишнього Першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова Сергій Хрущов.

    Про це, в четвер пізно ввечері повідомляє газета «Известия» з посиланням на його близького друга Марка Гаррісона.

    «Він помер сьогодні. Вибачте, не можу сказати вам більше зараз - це трагічна ситуація», - сказав Гаррісон.

    Обставини смерті вченого невідомі.

    Сергій Хрущов - син колишнього Першого секретаря ЦК КПРС Микити Сергійовича Хрущова. Доктор технічних наук, професор. Герой Соціалістичної Праці. В СРСР займався розробкою проектів крилатих і балістичних ракет, брав участь у створенні систем приземлення космічних кораблів.

    У 1991 році він був запрошений до Університету Брауна (США) для читання лекцій з історії холодної війни, де залишився на постійне проживання.

    До слова, цього тижня у Києві помер глава Деснянської райадміністрації.

    США смерть СРСР
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