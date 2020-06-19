У США помер син Микити Хрущова



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Сергій Хрущов помер на 85-му році життя

Обставини смерті вченого невідомі

У США на 85-му році життя помер син колишнього Першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова Сергій Хрущов.

Про це, в четвер пізно ввечері повідомляє газета «Известия» з посиланням на його близького друга Марка Гаррісона.

«Він помер сьогодні. Вибачте, не можу сказати вам більше зараз - це трагічна ситуація», - сказав Гаррісон.

Обставини смерті вченого невідомі.

Сергій Хрущов - син колишнього Першого секретаря ЦК КПРС Микити Сергійовича Хрущова. Доктор технічних наук, професор. Герой Соціалістичної Праці. В СРСР займався розробкою проектів крилатих і балістичних ракет, брав участь у створенні систем приземлення космічних кораблів.

У 1991 році він був запрошений до Університету Брауна (США) для читання лекцій з історії холодної війни, де залишився на постійне проживання.

До слова, цього тижня у Києві помер глава Деснянської райадміністрації.