Самогубство підполковника на Херсонщині не пов’язане з роботою, - поліція
- Вчора, 22:59
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Колеги начальника Горностаївського райвідділу поліції підполковника Руслана Бабіча розслідують його смерть як самогубство
Самогубство начальника Горностаївського райвідділу поліції підполковника Руслана Бабіча не пов’язане зі справами, які розслідувалися у райвідділу, чи з конфліктом з керівництвом.
Про це Громадському радіо розповіла Ірина Атаманенко, начальник відділу комунікацій обласного управління Національної поліції в Херсонській області.
«Останнім часом у районі не було таких гучних злочинів, розслідування яких мало б ризики для працівників поліції. Конфліктів із керівництвом облуправління у Руслана Бабіча, наскільки мені відомо, не було», — розповіла Атаманенко.
Головний консультант начальника облуправління Нацполіції у Херсонській області Олена Ренкас, яка була знайома з Бабічем протягом багатьох років, розповіла, що його не можна вважати людиною, схильною до крайнощів.
«Зараз ніхто з херсонських колег Руслана не знає, що спонукало його на цей крок. Я була знайома з ним не один рік. Його дружина, Тетяна, яка теж працює у поліції, була моєю однокурсницею під час навчання у виші. Руслан — урівноважена людина, яка не мала жодної схильності до будь-яких крайнощів. Також, наскільки мені відомо, він не мав недоброзичливців, які б бажали йому смерті, могли б тиснути на нього, чимось шантажувати. Не чула я і про те, що він мав якісь проблеми у сім’ї. Враження від спільної роботи з Русланом у мене — тальки позитивні. Тому особисто мене ці події просто шокували», — каже Олена Ренкас.
Руслан Бабіч перестав виходити з підлеглими на зв’язок 28 квітня, а сьогодні, коли чоловік не приїхав на здачу чергування, до нього додому направили оперативну групу. Там поліцейського знайшли повішеним на гачку в зв’язці з двох ременів.
За головною версією слідства, Бабич скоїв самогубство, проте передсмертної записки не знайшли. За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за статтею «умисне вбивство» з позначкою «самогубство».