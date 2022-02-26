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    Агресія Путіна. Які санкції вже відчуває кожен житель Росії

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    Кулеба попросив українців розповідати росіянам про санкції, які очікують на них через агресію Путіна - Агресія Путіна. Які санкції вже відчуває кожен житель Росії
    Кулеба попросив українців розповідати росіянам про санкції, які очікують на них через агресію Путіна
    фото з відкритих джерел

    «Пенсіонерам стане ще важче, а молодь втратить майбутнє», – Кулеба звернувся до росіян

    Пересічні громадяни Росії досі не усвідомили, що злочинна війна РФ проти України відіб’ється конкретно на них.
    Санкції стосуються не лише олігархів. Кожен росіянин відчує їх на собі, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

    «Від втрати сучасних технологій до знецінення заощаджень та безробіття. Гіперінфляція, дефіцит та черги. Пенсіонерам стане ще важче, а молодь втратить майбутнє. Але найважливіше – в очах світу всі росіяни тепер агресори та варвари. Мовчазні співучасники злочину», – повідомив Кулеба.

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    Агресія Путіна. Які санкції вже відчуває кожен житель Росії
    Агресія Путіна. Які санкції вже відчуває кожен житель Росії
    Агресія Путіна. Які санкції вже відчуває кожен житель Росії

    Глава МЗС звернувся до українців із проханням зв’язатися з тими росіянами, які ще не усвідомили, що буде особисто з ними через підлий напад РФ на Україну. «Розкажіть їм. Розповсюджуйте картинки російською мовою з цього можу допису в російських сегментах соцмереж. Завантажуйте їх та закидайте їм. Закликайте всіх росіян: прокидайтеся!», – сказав Кулеба.

    Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з добрими новинами, він розповів, що ми змогли пережити цю ніч та утримати свої позиції

    Теги: МЗС санкції війна напад Володимир Зеленський безробіття президент Дмитро Кулеба
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    Агресія Путіна. Які санкції вже відчуває кожен житель Росії