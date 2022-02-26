«Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога» – Зеленський звернувся до українців

«Київ і ключові міста навколо столиці контролює саме наша армія» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з добрими новинами, він розповів, що ми змогли пережити цю ніч та утримати свої позиції. Про це він повідомив на своєму Telegram-каналі.

«Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають. У багатьох містах та районах нашої держави. Але ми знаємо, що ми захищаємо, – країну, землю, майбутнє дітей. Київ і ключові міста навколо столиці контролює саме наша армія. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум», – говоріться у пості.

Нагадаємо, чернігівський міський голова Владислав Атрошенко закликав містян приготуватися до вуличних боїв із ворогом.

Російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються здійснити висадку на Лівий берег Києва.

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