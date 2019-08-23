Санкції США змусили російський «ГАЗ» скоротити робочий тиждень



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Підприємства Дерипаски очікують скорочення виробництва автомобілів на 40% в другій половині року

Група «ГАЗ», куди в тому числі входить Горьковський автомобільний завод (ГАЗ), прийняла рішення про перехід на чотириденний робочий тиждень. Про це було повідомлено робітників компанії в окремому листі, пише російське видання «Коммерсантъ».

4-денний робочий день буде тривати із 21 жовтня 2019 року до щонайменше 20 квітня 2020 року. Заробітна плата робітників буде коригуватися залежно від відпрацьованого часу чи проробленого об’єму робіт. До такого рішення групу «ГАЗ», якою володіє російський олігарх Олег Дерипаска через холдинг «Російські машини», потрапила під санкції Мінфіну США 6 квітня 2018 року.

Повний вступ санкцій щодо групи «ГАЗ» в дію відтерміновувався неодноразово – на сьогодні датою вступу в повну дію обмежень визначено 8 листопада. В тому числі санкції США можуть створити проблеми із постачанням комплектуючих до двигунів Evotech.

Окремо в групі «ГАЗ» очікують скорочення виробництва автомобілів на 40% в другій половині цього року.

Зазначимо, у грудні 2018 року агентство Bloomberg опублікувало дані про річні фінансові втрати найбагатших людей світу, згідно з якими серед російських мільярдерів найбільш невдалим 2018 рік був для Олега Дерипаски. Його статки зменшилися на $5,7 млрд. Навесні бізнесмен потрапив під американські санкції. Дерипаска більше не входить до рейтингу 500 найбагатших людей світу.