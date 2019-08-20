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    Сарненський суд продовжив розглядати справу щодо відпочинку Ситника за чужий рахунок

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    <span>Директор НАБУ не визнає провину в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області</span> - Сарненський суд продовжив розглядати справу щодо відпочинку Ситника за чужий рахунок
    Директор НАБУ не визнає провину в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області

    Журналістів спочатку не пускали до Солом’янського суду‏, де перебував Ситник для відеоконференції із Сарненським судом

    У Сарненському суді Рівненщини 20 серпня проходить чергове засідання по розгляду адміністративного протоколу, пов’язаного із корупцією, складеного на директора НАБУ Артема Ситника через порушення ним обмежень при одержанні подарунків, а саме відпочинку на одній із мисливських баз у Рівненській області.

    Про це у Facebook повідомила прессекретар генпрокурора Лариса Сарган.

    За її словами, судове засідання відкрите, зокрема, і для ЗМІ. Сам Ситник мав бути присутнім у приміщенні Солом’янського райсуду м. Києва для відеоконференції із Сарненським судом.

    20 серпня Сарган написала у Твіттері, що журналістів не пускали до Солом’янського суду‏, але згодом їм дозволили бути присутніми на засіданні.

    «Солом’янський суд таки пустив журналістів, де, нагадаю, розглядається адмінпротокол по директору НАБУ Ситнику. У Сарненському суді слухають свідків», - повідомила прессекретар генпрокурора.

    Як повідомляє UA: Рівне, у Києві до судової зали, де перебував Ситник, просилися журналісти, а адвокат директора НАБУ виступав проти.

    Зазначається, що сам Ситник не заперечив щодо присутності журналістів, відтак до зали Солом’янського райсуду Києва зайшло більше десятка представників ЗМІ.

    У вівторок суд мав заслухати як свідків сторони обвинувачення, так і свідків сторони захисту.

    Як повідомлялось, суд міста Сарни Рівненської області розглядає справу про елітний відпочинок Ситника за чужий рахунок. Правоохоронні органи склали два адміністративних протоколи щодо Ситника, в яких фігурує 10 і 15 тис. грн.

    Ситник раніше давав пояснення щодо свого адмінпротоколу Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

    Директор НАБУ заявив, що не визнає провину в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області.

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