Сарненський суд продовжив розглядати справу щодо відпочинку Ситника за чужий рахунок



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Директор НАБУ не визнає провину в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області

Журналістів спочатку не пускали до Солом’янського суду‏, де перебував Ситник для відеоконференції із Сарненським судом

У Сарненському суді Рівненщини 20 серпня проходить чергове засідання по розгляду адміністративного протоколу, пов’язаного із корупцією, складеного на директора НАБУ Артема Ситника через порушення ним обмежень при одержанні подарунків, а саме відпочинку на одній із мисливських баз у Рівненській області.

Про це у Facebook повідомила прессекретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, судове засідання відкрите, зокрема, і для ЗМІ. Сам Ситник мав бути присутнім у приміщенні Солом’янського райсуду м. Києва для відеоконференції із Сарненським судом.

20 серпня Сарган написала у Твіттері, що журналістів не пускали до Солом’янського суду‏, але згодом їм дозволили бути присутніми на засіданні.

«Солом’янський суд таки пустив журналістів, де, нагадаю, розглядається адмінпротокол по директору НАБУ Ситнику. У Сарненському суді слухають свідків», - повідомила прессекретар генпрокурора.

Як повідомляє UA: Рівне, у Києві до судової зали, де перебував Ситник, просилися журналісти, а адвокат директора НАБУ виступав проти.

Зазначається, що сам Ситник не заперечив щодо присутності журналістів, відтак до зали Солом’янського райсуду Києва зайшло більше десятка представників ЗМІ.

У вівторок суд мав заслухати як свідків сторони обвинувачення, так і свідків сторони захисту.

Як повідомлялось, суд міста Сарни Рівненської області розглядає справу про елітний відпочинок Ситника за чужий рахунок. Правоохоронні органи склали два адміністративних протоколи щодо Ситника, в яких фігурує 10 і 15 тис. грн.

Ситник раніше давав пояснення щодо свого адмінпротоколу Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі.

Директор НАБУ заявив, що не визнає провину в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області.