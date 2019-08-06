Директор НАБУ дає пояснення щодо свого адмінпротоколу в закритому режимі



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Директор НАБУ Артем Ситник

Артем Ситник дає пояснення по відеоконференцзв'язку

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник дає пояснення по своєму адмінпротоколу в Солом'янському районному суді Києва в закритому режимі. Про це повідомляють «Українські новини».

Ситник дає пояснення по відеоконференцзв'язку.

При цьому засідання проходить у закритому режимі, хоча журналістам не пояснили прийняття такого рішення.

Двері на засідання, де Ситник дає пояснення, закрито на замок і нікого не пускають.

Сам адмінпротокол розглядає Сарніцький райсуд Рівненської області.

Згодом Ситник пояснив, що Сарненський суд розглядає адмінпротокол у відкритому режимі, але процедура відеоконференцзв'язку передбачає участь тільки сторін процесу.

Як повідомлялось, захист суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) просить Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження проти начальника управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка і директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника через блокування роботи суду.

Нагадаємо, 26 липня НАБУ провело обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Пізніше Сергій Горбатюк та Артем Ситник на пресконфернції оприлюднили записи розмов голови ОАСК Павла Вовка, з яких слідує, що судді втручається в діяльність вищих органів державної влади.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк 26 липня повідомив, що прокуратура підготувала проєкти повідомлення про підозру щодо керівництва і суддів Окружного адміністративного суду Києва.