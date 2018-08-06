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    Саудівська Аравія оголосила посла Канади персоною нон ґрата

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    Саудівська Аравія оголосила посла Канади персоною нон ґрата

    Саудівська влада заявила про припинення нових торговельних угод з Канадою

    Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії відкликає свого посла з Канади і зобов'язало канадського посла в Ер-Ріяді покинути країну протягом 24 годин.

    Про це повідомляє Reuters.

    Саудівська Аравія також заявила про призупинення будь-яких нових торговельних угод та інвестицій з Канадою після того, як канадське міністерство закордонних справ закликало Ер-Ріяд звільнити заарештованих активістів із захисту громадських прав.

    «Позиція Канади - це відкрите втручання у внутрішні справи королівства, що суперечить основам міжнародного права і всіх домовленостей, які регулюють відносини між державами», - наводить заяву зовнішньополітичного відомства Саудівське агентство друку.

    У ньому повідомляється, що Ер-Ріяд відкликає свого посла для консультацій, оголошує главу дипмісії Канади персоною нон грата і «призупиняє нові торгові і фінансові операції з Канадою».

    Раніше Міністерство закордонних справ Канади та посольство Канади настійно закликали саудівську влада «негайно звільнити» активістів із громадських прав.

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