Саудівська Аравія оголосила посла Канади персоною нон ґрата



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Саудівська влада заявила про припинення нових торговельних угод з Канадою

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії відкликає свого посла з Канади і зобов'язало канадського посла в Ер-Ріяді покинути країну протягом 24 годин.

Про це повідомляє Reuters.

Саудівська Аравія також заявила про призупинення будь-яких нових торговельних угод та інвестицій з Канадою після того, як канадське міністерство закордонних справ закликало Ер-Ріяд звільнити заарештованих активістів із захисту громадських прав.

«Позиція Канади - це відкрите втручання у внутрішні справи королівства, що суперечить основам міжнародного права і всіх домовленостей, які регулюють відносини між державами», - наводить заяву зовнішньополітичного відомства Саудівське агентство друку.

У ньому повідомляється, що Ер-Ріяд відкликає свого посла для консультацій, оголошує главу дипмісії Канади персоною нон грата і «призупиняє нові торгові і фінансові операції з Канадою».

Раніше Міністерство закордонних справ Канади та посольство Канади настійно закликали саудівську влада «негайно звільнити» активістів із громадських прав.