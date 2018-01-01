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    В Саудівській Аравії вперше за 35 років запрацював кінотеатр

    У Саудівській Аравії кінозали були заборонені на початку 1980-х років
    У Саудівській Аравії вперше показали повнометражний анімаційний дитячий фільм у кінотеатрі після того, як у королівстві була скасована 35-річна заборона на кінотеатри. Про це повідомляє Reuters. Перші постійні театри можуть відкритися вже в березні, зараз відбулись лише тимчасові покази. Наразі влада країни
    • Сьогодні, 03:28
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    У грудні минулого року Саудівська Аравія вперше за 35 років скасувала заборону на кінотеатри

    У Саудівській Аравії кінозали були заборонені на початку 1980-х років

    У Саудівській Аравії вперше показали повнометражний анімаційний дитячий фільм у кінотеатрі після того, як у королівстві була скасована 35-річна заборона на кінотеатри.

    Про це повідомляє Reuters.

    Перші постійні театри можуть відкритися вже в березні, зараз відбулись лише тимчасові покази.

    Наразі влада країни дозволила тимчасові покази у державному  культурному залі у місті Джидда поблизу Червоного моря.

    У залі облаштований проектор, червона доріжка і автомат для попкорну.

    «Поки відсутня інфраструктура, тому ми намагаємося використовувати альтернативні місця для наближення до кінематографічної форми», — сказав організатор показу Мамдух Салім.

    У Саудівській Аравії кінозали були заборонені на початку 1980-х років під тиском ісламських фундаменталістів.

    Реформа, проведена 32-річним наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом, послабила ці обмеження.

    У грудні минулого року Саудівська Аравія вперше за 35 років скасувала заборону на кінотеатри.

    реформа кіно Саудівська Аравія
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