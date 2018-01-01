В Саудівській Аравії вперше за 35 років запрацював кінотеатр

У Саудівській Аравії кінозали були заборонені на початку 1980-х років

У Саудівській Аравії вперше показали повнометражний анімаційний дитячий фільм у кінотеатрі після того, як у королівстві була скасована 35-річна заборона на кінотеатри. Про це повідомляє Reuters. Перші постійні театри можуть відкритися вже в березні, зараз відбулись лише тимчасові покази. Наразі влада країни



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У грудні минулого року Саудівська Аравія вперше за 35 років скасувала заборону на кінотеатри

У Саудівській Аравії кінозали були заборонені на початку 1980-х років

У Саудівській Аравії вперше показали повнометражний анімаційний дитячий фільм у кінотеатрі після того, як у королівстві була скасована 35-річна заборона на кінотеатри.

Про це повідомляє Reuters.

Перші постійні театри можуть відкритися вже в березні, зараз відбулись лише тимчасові покази.

Наразі влада країни дозволила тимчасові покази у державному культурному залі у місті Джидда поблизу Червоного моря.

У залі облаштований проектор, червона доріжка і автомат для попкорну.

«Поки відсутня інфраструктура, тому ми намагаємося використовувати альтернативні місця для наближення до кінематографічної форми», — сказав організатор показу Мамдух Салім.

У Саудівській Аравії кінозали були заборонені на початку 1980-х років під тиском ісламських фундаменталістів.

Реформа, проведена 32-річним наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом, послабила ці обмеження.

У грудні минулого року Саудівська Аравія вперше за 35 років скасувала заборону на кінотеатри.