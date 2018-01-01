В Саудівській Аравії вперше за 35 років запрацював кінотеатр
- Сьогодні, 03:28
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У Саудівській Аравії кінозали були заборонені на початку 1980-х років
У Саудівській Аравії вперше показали повнометражний анімаційний дитячий фільм у кінотеатрі після того, як у королівстві була скасована 35-річна заборона на кінотеатри.
Про це повідомляє Reuters.
Перші постійні театри можуть відкритися вже в березні, зараз відбулись лише тимчасові покази.
Наразі влада країни дозволила тимчасові покази у державному культурному залі у місті Джидда поблизу Червоного моря.
У залі облаштований проектор, червона доріжка і автомат для попкорну.
«Поки відсутня інфраструктура, тому ми намагаємося використовувати альтернативні місця для наближення до кінематографічної форми», — сказав організатор показу Мамдух Салім.
У Саудівській Аравії кінозали були заборонені на початку 1980-х років під тиском ісламських фундаменталістів.
Реформа, проведена 32-річним наслідним принцом Мохаммедом бін Салманом, послабила ці обмеження.
У грудні минулого року Саудівська Аравія вперше за 35 років скасувала заборону на кінотеатри.