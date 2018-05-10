Саудівська Аравія заявила про готовність створити ядерну зброю

Вихід Сполучених Штатів з ядерної угоди не призведе до нових криз на Близькому Сході, вважає Адель аль-Джубейр

Ер-Ріяд налаштований на створення власної ядерної зброї, якщо аналогічну спробу зробить Тегеран. Про це заявив глава МЗС королівства Адель аль-Джубейр в ефірі телеканалу CNN. Міністр зовнішньополітичного відомства ІРІ запевнив, що Ер-Ріяд підтримує рішення Вашингтона про вихід зі Спільного всеосяжного плану дій, так як угода,



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Адель аль-Джубейр

Вихід Сполучених Штатів з ядерної угоди не призведе до нових криз на Близькому Сході, вважає Адель аль-Джубейр

Ер-Ріяд налаштований на створення власної ядерної зброї, якщо аналогічну спробу зробить Тегеран. Про це заявив глава МЗС королівства Адель аль-Джубейр в ефірі телеканалу CNN.

Міністр зовнішньополітичного відомства ІРІ запевнив, що Ер-Ріяд підтримує рішення Вашингтона про вихід зі Спільного всеосяжного плану дій, так як угода, на його думку, «є неповноцінною», має тимчасові обмеження, «не стосується розробки Іраном балістичних ракет, а також підтримки терористів і втручання в справи країн регіону». Аль-Джубейр також заявив: «Вважаю, якщо Іран відновить програму зі збагачення урану понад того рівня, який є зараз, то це повинно спричинити за собою вихід усіх інших держав з угоди і повторне введення ними санкцій щодо Ірану».

На питання про те, чи створить Ер-Ріяд у цьому випадку власну ядерну зброю, міністр відповів: «Ми зробимо все, що буде потрібно для захиститу нашого народу. Ми дуже ясно давали зрозуміти, що якщо Іран отримає ядерний потенціал, то ми зробимо все можливе, щоб зробити те ж сааме». Він підтвердив, що королівство готове, зокрема, в цьому випадку створити свою ядерну зброю.

Аль-Джубейр повідомив, що Вашингтон не попередив заздалегідь Ер-Ріяд про плани вийти з іранської ядерної угоди. Як зазначив міністр, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила заздалегідь, що буде зроблено якусь заяву з цього приводу, проте не пояснила, яким буде її зміст.

Вихід Сполучених Штатів з ядерної угоди не призведе до нових криз на Близькому Сході, вважає Адель аль-Джубейр. «Я сподіваюся, що не призведе», — сказав він, відповідаючи на відповідне запитання інтерв’ю. «Але варто розуміти, що криза в регіоні почалася з революції Хомейні в Ірані в 1979 році. Іран підтримує терористів, створює такі угруповання, як «Хізбалла», втручається в справи інших держав. Іран і є причина конфліктів у регіоні», — стверджував міністр.

«Тепер Іран повинен понести відповідальність за ті дії, які він робив, і санкції, які знову будуть накладені [США] на Іран, будуть серйозним сигналом для іранського режиму до зміни його поведінки», — вважає аль-Джубейр.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з іранської ядерної угоди, яка накладала обмеження на активність Тегерана в ядерній сфері в обмін на зняття санкцій РБ ООН і односторонніх обмежувальних заходів, введених раніше США та ЄС.

Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції Тереза Мей, Ангела Меркель і Еммануель Макрон закликали усіх учасників іранської ядерної угоди і далі повністю виконувати її, а президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Тегеран не відмовиться від СВПД і продовжить дотримуватися своїх зобов’язань.

Раніше Ізраїль та Саудівська Аравія привітали рішення Трампа щодо угоди з Іраном.