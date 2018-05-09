Ізраїль та Саудівська Аравія привітали рішення Трампа щодо угоди з Іраном

Ізраїль вважає, що президент Трамп здійснив історичний крок

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху похвалив президента США Дональда Трампа за ухвалене ним рішення про вихід Вашингтона з ядерної угоди з Іраном. Він заявив, що ця угода була «рецептом катастрофи». «Ізраїль вважає, що президент Трамп здійснив історичний крок, і тому Ізраїль дякує президенту Трампу за його відважне



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Ізраїль вважає, що президент Трамп здійснив історичний крок

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху похвалив президента США Дональда Трампа за ухвалене ним рішення про вихід Вашингтона з ядерної угоди з Іраном. Він заявив, що ця угода була «рецептом катастрофи».

«Ізраїль вважає, що президент Трамп здійснив історичний крок, і тому Ізраїль дякує президенту Трампу за його відважне лідерство, його готовність протистояти терористичному режиму в Тегерані та його зобов'язання забезпечити, щоб Іран ніколи не отримував ядерну зброю», - заявив Нетаньяху в телеефірі одразу після промови американського президента.

Саудівська Аравія також «підтримує і вітає» рішення Білого дому, про що заявило місцеве державне телебачення.

На рішення Трампа одразу відреагували також в Ірані. Президент країни Хасан Роухані назвав його «психологічною війною», спрямованою проти Ірану. Вийшовши з угоди, США «підірвали свою прихильність до міжнародного договору», наголосив він.

Виступаючи на державному телебаченні, політик сказав, що Тегеран і надалі лишається вірним угоді. Роухані також зазначив, що обговорить рішення Трампа з європейськими, російськими та китайськими сторонами, які підписали угоду в 2015 році. Водночас він заявив про готовність країни збільшити обсяги збагачення урану вже «найближчими тижнями».

Нагадаємо, у вівторок Дональд Трамп заявив, що США вийдуть з іранської ядерної угоди, а санкції проти Тегерана будуть відновлені. На сайті президента США з’явилися вимоги до Ірану.

Після цього рішення ізраїльський уряд проінструктував місцеву владу в районі Голанських висот, де зафіксована «незвичайна активність» іранських сил в Сирії.

Лідери Франції, Німеччини і Великої Британії заявляють, що продовжать виконувати положення ядерної угоди з Іраном, попри рішення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Голова зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Федеріка Могеріні заявила, що ЄС «має намір зберегти» угоду, яку вона назвала «одним із найбільших досягнень дипломатії».

Джерело: Deutsche Welle