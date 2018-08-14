Саудівська Аравія звільнила трьох іранських рибалок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ер-Ріяд і Тегеран продовжують регіональну конфронтацію

В результаті переговорів між двома сторонами Ер-Ріяд погодився відпустити трьох іранських рибалок, які в червні 2017 року опинилися в водах Саудівської Аравії. Про звільнення повідомив очільник департаменту із питань риболовства провінції Бушер Ардешір Ярамхаді.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Іранський чиновник не уточнив деталей переговорів, окрім лише того, що до них були залучені представники МЗС двох країн.

Ардешір Ярамхаді також не назвав дату звільнення іранських рибалок.

До цього в лютому Ер-Ріяд звільнив дев’ять іранських рибалок, які утримувалися протягом двох років.

При цьому Саудівська Аравія і Іран не мають дипломатичних стосунків, які були розірвані в січні 2016 року, і продовжують підтримувати різні сторони конфліктів в Сирії і Ємені.