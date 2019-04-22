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    Савченко написав заяву про відставку: маю піти разом з Порошенком

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    <span>Губернатор Миколаївської області Олексій Савченко</span> - Савченко написав заяву про відставку: маю піти разом з Порошенком
    Губернатор Миколаївської області Олексій Савченко

    Савченко заявив, що жодних політичних амбіцій у нього немає

    Голова Миколаївської обласної держадміністрації Олексій Савченко написав заяву про відставку.

    Про це він заявив в ефірі програми «Нині вже» на Громадському.

    «Я вважають, що так повинен зробити кожен глава обласної державної адміністрації — це по-перше. По-друге, ми стоячи повинні подякувати чинному президенту Петру Порошенку... незважаючи на всі ті речі, які відбувалися навколо нас. Я маю піти разом з ним», — сказав Савченко, додавши, що жодних політичних амбіцій у нього немає.

    Зазначимо, що закон «Про місцеві адміністрації» визначає — після обрання нового президента голови ОДА працюють на своїх посадах до призначення нових очільників адміністрацій.

    Савченко був призначений на посаду голови обладміністрації у жовтні 2016 року.

    Як повідомлялося, Миколаївський губернатор Савченко зберігає готівкою 30 млн гривень, майже 4 млн доларів і 1 млн євро.

    Раніше Савченко заявив, що не збирається йти у відставку під тиском опонентів у зв'язку з самогубством в. о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина, оскільки це може бути сприйнято, як визнання провини в тому, чого він не скоював.

    Тим часом міністр фінансів Оксана Маркарова має намір допрацювати до кінця каденції уряду, не дивлячись на перемогу Володимира Зеленського у другому турі виборів президента.

    Юрій Луценко також розповів, чи подасть він у відставку в разі перемоги Зеленського на виборах.

    Відставки Луценка вимагали активісти на брифінгу за вбивства активістки Катерини Гандзюк. Але президент Петро Порошенко повернув Луценку його заяву про відставку.

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