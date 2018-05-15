Савченко розказала, що зброю, яка в неї є, їй подарував Парубій

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Фото УНІАН Надія Савченко

Нардеп розповіла про свій нагородний пістолет «Гром-17»

Народний депутат Надія Савченко не має у своєї власності зброї, окрім нагородного пістолета. Про це вона розповіла сьогодні під час засідання Шевченківського суду у своїй справі.

«Це нагородний пістолет «Гром-17», його вручав мені Парубій, це зброя, яка в мене є. решту зброї мені ніхто не давав, не передавав, і будь-які інші домисли і фантазії будуть розкриті в судах по суті справи», – розповіла вона.

Савченко додала, що зараз пістолет, який був під час обшуку конфіскований, знаходиться у дозвольному відділі.

Нагадаємо, 22 березня, комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту розглянув подання Генеральної прокуратури щодо Савченко.

Вчора Савченко https://glavcom.ua/news/savchenko-vidmovilas-vid-svojih-advokativ-497189.html#mce_temp_url#від послуг своїх адвокатів, їй було призначено державного захисника.