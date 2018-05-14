Савченко відмовилась від своїх адвокатів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надія каже, що відмовляється від захисників - щоб не вганяти родину у борги

Народний депутат Надія Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів і державній зраді, повідомила, що розриває співпрацю з адвокатами, які захищали її інтереси, та вимагає для них покарання. Про це вона заявила під час засідання Шевченківського районного суду міста Києва.

За словами Савченко, вона не хоче вганяти свою родину у борги, щоб мати змогу заплатити за послуги захисників. Крім того, вона висловила обурення публічними заявами Олега Солов'я та Дмитра Бугая про те, що її захищати заважала неправильна (з точки зору адвокатів) поведінка сестри нардепа Віри Савченко.

Раніше стало відомо, що від Надії Савченко пішли обидва її адвокати — Олег Соловей та Дмитро Бугай. Наразі Савченко захищає лише Олександр Шадрін.

Як повідомлялось, Савченко продовжує голодування. Наразі вона не вживає вітамінів: «Від вітамінів на голодний шлунок тільки рвота».

Як відомо, із перших днів арешту народного депутата захищав адвокат Віктор Чевгуз. Але вже за тиждень він розірвав угоду через нібито те, що його клієнтка надає перевагу «політичним методам захисту», а не юридичним, з чим він не погоджується. З 5-го травня новим адвокатом Надії Савченко став Олександр Шадрін – захисник екс-мера Слов’янська Нелі Штепи і сепаратиста Ігната Кромського (позивний «Топаз»).

Також читайте: Новий адвокат Надії Савченко: Душ раз на тиждень – це нелюдське поводження, яке межує з тортурами