Савік Шустер знову вестиме «Свободу слова»



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У травні 2019 року Савік Шустер заявив, що пов'язує своє майбутнє з Україною

Телеведучий Савік Шустер із 6 вересня буде вести щотижневе п'ятничне політичне шоу, повідомили у ТРК «Україна»

Перший випуск соціально-політичного шоу «Свобода слова Савіка Шустера» вийде в ефір ТРК «Україна» 6 вересня. Про це повідомила пресслужба телекомпанії.

Програма виходитиме щоп'ятниці о 21.00.

«Я повертаюся в нову Україну, країну, сповнену надії, і ми розраховуємо, що ця надія відобразиться в нашій студії. Я радію тому, що буду причетний до змін, що відбуваються в країні», – зазначив Шустер.

«Програма «Свобода слова Савіка Шустера» є дієвим інструментом, який допоможе всім нам розібратися в подіях», – прокоментувала запуск шоу директор телеканала Вікторія Корогод.

Шустер працював на українському телебаченні із 2005 року. Його шоу виходили на каналах ICTV, «Інтер», «Україна» (2008–2011 роки), «Перший національний», «24», «112 Україна», «1+1». У 2015 році журналіст заснував телеканал 3s.tv.

У 2016 році Державна фіскальна служба України назвала підозрілим те, що «Савік Шустер Студія» продала Національній телекомпанії України свої програми за ціною нижчою за ринкову, і звинуватила студію в ухиленні від сплати податків. Студія оскаржила це рішення.

25 квітня 2016 року Київський міський центр зайнятості анулював дозвіл Шустера на роботу в Україні під приводом, що він не повідомив, що у 2015 році проти нього було відкрито кримінальне провадження. Шустер заявив, що, переслідуючи «Савік Шустер Студії», ДФС «виконує замовлення людей, яким не вигідно, щоб на телеканалах лунала правда».

28 лютого 2017 року телеканал 3s.tv припинив мовлення.

У листопаді 2018 року Верховний Суд України ухвалив остаточне рішення у справі «Савік Шустер Студії», скасувавши їй штраф податкової інспекції у розмірі 13 млн грн.

У травні 2019 року Шустер заявив, що пов'язує своє майбутнє з Україною.

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