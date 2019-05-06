Скандальновідомий журналіст Савік Шустер повернувся в Україну



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Савік Шустер прилетів до Києва

Шустер має намір провести переговори про новий телепроект в Україні

Журналіст і телеведучий Савік Шустер прилетів рейсом Рим-Київ в аеропорт «Бориспіль», пише «Страна». Шустер вийшов через зал офіційних делегацій у терміналі В.

Як повідомляється, журналіст має намір провести переговори про новий телепроект в Україні на одному з новинних телеканалів, а також прозондувати питання щодо своїх кримінальних справ.

«Він заїде, огляне і прийме рішення - чи повертатися йому в Україну. У тому числі це залежатиме від того, які перспективи у кримінальних справ, які все ще не закриті», - повідомило джерело в оточенні Шустера.

За його словами, слідчий не закриває їх, незважаючи на рішення Верховного Суду.

Шоу Савіка Шустера було закрите в Україні 1 березня 2017 року.

Як повідомлялося ще у 2017 році, Шустера звинувачують у виведенні $2,6 млн в офшори.

Згідно з судовими ухвалами, ТОВ «Савік Шустер Студія» уклало ліцензійний договір з одним із клієнтів на території України на передачу прав щодо використання 13 випусків програми «Шустер live». Від замовника виробник отримав 1 млн грн, але фактично основна частина платежу на суму $2,6 млн направлена на користь названої Савіком Шустером компанії Redwood Cоnsultans LTD (країна реєстрації – Беліз). Рахунок останнього офшора відкрито в Baltikums Bank AS з рахунку компанії Lorimer Trading Gorp. (країна реєстрації – Беліз), відкритого в Privatbank Cyprus.

Слідство стверджує, що всі права, обов'язки та документи на телепрограму «Шустер live» компанія Redwood Cоnsultans LTD передала компанії Cormer Limited (країна реєстрації – Республіка Кіпр). Отримані кошти у жовтні 2015 року перераховано компанії Freemont Group SA (країна реєстрації – Британські Віргінські острови) на рахунок, відкритий в естонському Versobankas Tallinn.

За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, заснували ТОВ «Савік Шустер Студія» кіпрський офшор – компанія «Шустер Медіа Інтернешенл Лімітід» (42,90%), колишній заступник міністра транспорту Рудьковського Павло Єлізаров (28,60%), Савік Шустер (14,30%), молодший брат колишнього міністра транспорту Сергій Рудьковський (14,20%). Кінцевими бенефіціарами записано Єлізарова та Олену Антонову через компанію «Шустер Медіа Інтернешенл Лімітід» (Антонова – екс-депутатка Київради, топ-менеджер у групі Віктора Пилипишина (ТОВ «Стоїк-плюс», «Центр агропромислових технологій»)

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